Bahia pega o Grêmio fora e tenta quebrar jejum de três jogos sem vencer

O Bahia não pode mais vacilar. Depois de três jogos sem ganhar, o Esquadrão visita o Grêmio nesta quarta-feira (16) para retomar o caminho favorável que vinha traçando na Série A. Trilhos que fizeram o torcedor sonhar com a Libertadores.

O duelo pela 26ª rodada será na Arena do Grêmio, a partir das 19h15. O jejum na Série A começa a incomodar. Dos últimos nove pontos, o Bahia somou apenas um, no empate em 0x0 com o São Paulo. Fora isso, perdeu por 2x1 para o Athletico-PR, em casa, no dia 5, e por 2x0 para o Fluminense, no último sábado, no Maracanã.

O jogo contra os gaúcho é confronto direto. O Bahia, em oitavo, tem 38 pontos e chegaria a 41 em caso de triunfo, igualando a pontuação dos gaúchos. O número de vitórias também seria o mesmo, mas o Esquadrão tem seis gols de saldo contra 16 do adversário.

O Grêmio está ‘entalado’ na garganta do tricolor baiano. Foram os gaúchos que o eliminaram das quartas de final da Copa do Brasil, no último mês de julho. No jogo de ida, 1x1 em Porto Alegre. No da volta, derrota por 1x0 na Fonte Nova.

Olhando assim, o retrospecto do Esquadrão contra o Grêmio em 2019 seria negativo. Mas, na verdade, é bem equilibrado. Isso porque o Bahia venceu o encontro do primeiro turno, em 1º de junho, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Placar de 1x0, gol de Fernandão. É justamente aquele triunfo que obriga o Esquadrão a vencer para retomar o caminho rumo à Libertadores.

Explica-se: o tricolor terminou o primeiro turno com 31 pontos. Se repetisse essa campanha no returno, terminaria com 62 pontos e se garantiria na competição – a chance com essa pontuação é de 97%, segundo os matemáticos da UFMG.

Até o jogo contra o Fluminense, o Bahia vinha espelhando de forma perfeita a campanha. Até o duelo com os cariocas, eram sete pontos somados no primeiro turno e sete também no returno.

No primeiro turno, o Esquadrão venceu o Fluminense pela 6ª rodada e somou dez pontos. Com a derrota no último sábado, o Bahia estacionou nos sete pontos no returno – ou seja, está ‘devendo’ três para a conta.

Também no primeiro turno, o tricolor baiano venceu o gaúcho pela 7ª rodada e foi a 13 pontos. Se perder nesta terça-feira, o Bahia vai ficar devendo seis pontos, e terá que tirar essa diferença nos 12 jogos finais da Série A.

Reforçado?

O técnico Roger Machado tem pelo menos uma boa notícia em relação à equipe que perdeu por 2x0 para o Fluminense. O atacante Artur, que estava suspenso da partida no Rio de Janeiro, volta para atuar no lugar de Guerra.

O problema é que as notícias ainda não são as melhores possíveis para o treinador. A dupla titular de laterais – Nino Paraíba, pela direita, e Moisés, pela esquerda – ainda não se recuperou de lesão.

Nino segue em tratamento de uma lesão na panturrilha. No seu lugar devem atuar João Pedro ou, mais improvável, Ezequiel. Moisés ainda não se recuperou de lesão muscular na parte posterior de uma das coxas. Giovanni segue como titular.