Bahia perde Gilberto, mas vai ter dois reforços contra o Cuiabá

Depois de perder para o Sport, por 1x0, na noite desta quinta-feira (18), na Arena Pernambuco, o Bahia agora mira o confronto com o Cuiabá, marcado para o domingo (21), às 19h, na Fonte Nova. Para o confronto, o técnico Guto Ferreira vai ser forçado a mudar o time.

Artilheiro do Bahia no Brasileirão com 12 gols, Gilberto recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida com o Cuiabá. Hugo Rodallega é a principal opção para substituir o camisa 9.

Por outro lado, o Esquadrão tem o retorno do lateral Matheus Bahia e do atacante Rossi. A dupla cumpriu suspensão automática pela expulsão na partida contra o Flamengo.

Com 36 pontos, o Bahia está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. O tricolor está a três pontos do Atlético-GO, primeiro time fora da zona de rebaixamento.