Bahia perde Jonas, mas tem retorno de Daniel contra o Flamengo

O duelo contra o Flamengo, pela 12ª rodada do Brasileirão, será apenas no próximo domingo (18), às 18h15, no estádio de Pituaçu, mas o técnico Dado Cavalcanti já sabe que terá que fazer mudanças na equipe.

Na derrota para o São Paulo, por 1x0, na última rodada da Série A, o volante Jonas recebeu cartão amarelo e, como estava pendurado, vai ter que cumprir suspensão diante do time carioca. Jonas havia ganhado a posição de titular e embalou no Morumbi a terceira partida consecutiva entre os 11 iniciais.

Por outro lado, Dado pode comemorar o retorno do meia Daniel. Também por suspensão, o camisa 8 foi desfalque contra o São Paulo. Agora, ele está liberado para poder entrar em campo. A volta do meia, abre espaço para que Dado possa repetir a trinca de meio-campistas considerada titular em boa parte da temporada.

Sem Jonas, a tendência é de que Patrick, que jogou mais avançado contra o São Paulo, seja recuado e forme o tripé ao lado de Daniel e Thaciano. Caso Dado queira modificar as peças, ele tem à disposição ainda os volantes: Matheus Galdezani, Lucas Araújo, Edson e Pablo.

Outra novidade no tricolor pode acontecer na defesa. Em fase de transição para o campo desde a semana passada, o zagueiro Germán Conti vive a expectativa de ser liberado para atuar contra o Flamengo. O mais provável é que ele entre na vaga de Luiz Otávio.

Quando voltar ao time, o argentino vai ter um novo companheiro na zaga. Com Juninho em processo de negociação para o Midtjylland, da Dinamarca, Ligger deve ocupar o setor do lado esquerdo. O zagueiro foi titular no último compromisso do tricolor.

Como o elenco do Bahia ganhou o dia de folga nesta segunda-feira (12), os atletas se representarão na Cidade Tricolor nesta terça-feira (13), quando a preparação para o confronto com o Flamengo será iniciada.