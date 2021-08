Bahia pode ganhar Memorial em homenagem à luta contra a Ditadura Militar

A Bahia pode ganhar um Memorial em homenagem às lutas de resistência contra a Ditadura Militar. O projeto foi protocolado na Assembleia Legislativa da Bahia e sugere a instalação desse espaço no Forte de Nossa Senhora do Monte do Carmo, conhecido como Forte do Barbalho, em Salvador.

A sugestão do local ocorre porque o Forte, construído em 1638, é considerado o maior centro de tortura de presos políticos do estado durante a ditadura militar.

Atualmente, as instalações do Forte estão sob responsabilidade do Governo do Estado, e não mais do Governo Federal. O espaço é usado pela Secretaria de Cultura da Bahia (Secult) para a realização de ações culturais.