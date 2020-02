Bahia quis fazer troca do Fazendão por Pituaçu

Depois de mudar para a Cidade Tricolor, o Bahia está à espera de propostas de compra do Fazendão, localizado em Itinga. A novidade é que, nos últimos dias, o tricolor fez uma consulta informal ao governo do estado sobre uma possível troca entre o terreno do antigo CT e o estádio de Pituaçu. Mas o governo não demonstrou interesse na área do Fazendão e a conversa parou por aí. Pituaçu tem sido uma espécie de elefante branco desde a inauguração da Arena Fonte Nova, em 2013, e o estado não descarta repassar a administração do estádio para a iniciativa privada. O Bahia, inclusive, começou o ano jogando em Pituaçu, em função da realização de eventos e shows musicais na Fonte. A primeira partida da equipe na Arena em 2020 será o clássico Ba-Vi, no próximo sábado, pela Copa do Nordeste.

Fazendão custa R$ 80 mil/mês

Por falar em propostas pelo Fazendão, o Bahia tem tido um custo alto para manter o equipamento enquanto não vende o terreno do antigo CT. O Esquadrão desembolsa mensalmente R$ 80 mil com a manutenção do espaço. O tricolor contratou um perito em imóveis para avaliar o valor do terreno do Fazendão e tem recebido propostas pela área. As ofertas vão ser avaliadas em conjunto com os conselhos Deliberativo e Fiscal do clube.

Bahia de olho em Cajazeiras

De olho na formação de atletas, o Bahia também fez contato com o governo do estado para utilizar o ginásio de Cajezeiras e o Centro Pan-Americano de Judô, este em Lauro de Freitas, como polos de iniciação ao futebol. A ideia do Esquadrão é instalar nesses equipamentos escolinhas de futsal, já que o Bahia conta com equipes na modalidade. Os times de futsal fazem parte do projeto Talentos de Aço, lançado pelo clube no ano passado.

Comitiva da Fifa vistoria o Brasil

Uma comitiva da Fifa chega nesta segunda-feira (3) ao Brasil como parte do processo de inspeção para a escolha da sede da próxima Copa do Mundo feminina, que será disputada em 2023. O grupo, que ficará no país até quinta-feira, visitará a sede da CBF, no Rio, e outros locais não revelados. O Brasil concorre com Colômbia, que foi vistoriada na semana passada, Nova Zelândia e Japão. A sede da Copa 2023 será decidida em junho, durante o Congresso da Fifa.

Promoção do Sou Mais Vitória não empolgou o torcedor rubro-negro

A promoção do Vitória com até 50% de desconto nas mensalidades dos planos de sócios terminou neste domingo (2). Os números foram abaixo dos esperados pela diretoria rubro-negra: 2.053 novos sócios foram alcançados. A quantidade de sócios cresceu de 11.088, no início da promoção, no dia 18 de janeiro, para os 13.141 computados até ontem, às 21h, no site oficial. Longe dos 30 mil que o clube pretendia alcançar.

Mano Brown no jogo do Jacuipense

Vocalista da banda Racionais MC’s, Mano Brown esteve em Riachão do Jacuípe na última quarta-feira e aproveitou a passagem pela cidade para acompanhar o empate de 1x1 entre Jacuipense e Doce Mel no estádio Valfredão, pelo Campeonato Baiano. Após o jogo, Mano Brown ainda tirou foto com o meia Rafael Bastos. A mãe do rapper paulista nasceu em Riachão do Jacuípe e ele tem familiares na cidade.