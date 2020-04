Bahia recebe 60 mil testes para coronavírus; carga veio da China

A Bahia recebeu 60 mil novos testes para o dignóstico do novo coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (10). Comprado com recursos do estado, o material será usado no Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen).

Em postagem no Twitter, o governador Rui Costa afirmou um avião buscou a carga em São Paulo para assegurar a chegada dos testes na Bahia. De acordo com a TV Bahia, o material veio da China.

Sexta-feira Santa muito abençoada, graças a Deus!! Já estão na Bahia os novos testes para #coronavírus que adquirimos. Tivemos que mandar um um avião nosso a SP para assegurar a chegada da carga. Vamos continuar trabalhando na guerra contra a #covid19. #UseMáscara #FiqueEmCasa pic.twitter.com/XxgPKY94Fd — Rui Costa (@costa_rui) April 11, 2020

Atualmente, o Lacen analisa 300 exames por dia para identificar uma possível contaminação pelo vírus. Para dar conta da demanda de testagem, o laboratório está funcionando em regime de 24h, inclusive nos finais de semana.

Em 2 de abril, Rui anunciou que duas novas máquinas de testes adquiridas pelo Governo do Estado deverão chegar ao Laboratório em 15 dias. Com os equipamentos o Lacen poderá passar a relaizar 600 testes diários.

Ainda de acordo com a TV Bahia, a Bahia também recebeu 31 mil testes rápidos do Ministério da Saúde. Os kits deverão ser enviados para o interior do estado, mas o governo espera nota técnica da pasta instruindo a distribuição por cidade para inciar as entregas.