Bahia recebe mais 54.600 doses de vacina; total recebido já passa de meio milhão

A terceira leva de vacinas contra a Covid-19 a desembarcar na Bahia chegou em um voo comercial no fim da tarde desta segunda-feira (25), no Aeroporto Internacional de Salvador. São mais 54.600 doses da CoronaVac, o imunizante produzido pelo Instituto Butantan e pela chinesa Sinovac Biotech. Logo após a chegada, a carga seguiu para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em Simões Filho, para que possa ser distribuída para todos os municípios baianos.

Esta nova leva faz parte do segundo pedido para uso emergencial da CoronaVac feito pelo Butantan à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As vacinas foram envasadas no instituto paulista. A autorização foi dada pelo órgão federal na última sexta-feira (22).



Vacinas para a Bahia

Esse é o terceiro lote de vacinas recebidas pela Bahia. A primeira ocorreu examente há uma semana, com 376.600 doses da CoronaVac. A segunda leva de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde foi recebida na manhã deste domingo (24), composta por 119.500 doses da vacina Oxford/Astrazeneca. Com o lote de hoje, no total, já foram enviadas à Bahia 550.700 doses de vacinas contra o novo coronavírus.