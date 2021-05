Bahia recebe nova remessa com 39.780 doses da vacina da Pfizer

A Bahia recebeu uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 da farmacêutica Pfizer, em parceria com a BionTech. O avião chegou a Salvador por volta das 16h15 desta terça-feira (18). São 39.780 doses do imunizante.

Com esse lote, a Bahia ultrapassa a marca de 6 milhões de doses de vacina contra a covid-19 recebidas desde o início da imunização. Foram 3.035.800 da Coronavac, 2.849.000 AstraZeneca/Oxford e 135.720 da Pfizer.

Conforme definido em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância deliberativa que reúne gestores de saúde dos 417 municípios e do Estado, as doses da Pfizer serão destinadas à capital (20% do total) e aos 12 municípios da Região Metropolitana de Salvador (80% do total).

As Secretarias Municipais de Saúde farão a retirada gradual das vacinas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI), em Simões Filho, por conta do prazo que determina aplicação em até cinco dias quando refrigerado em temperaturas de 2°C e 8°C.

“Os 417 municípios baianos continuarão a receber equitativamente as vacinas, tendo como referência a quantidade de pessoas de cada público-alvo nas localidades”, explica o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.