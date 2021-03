Bahia recebe nova remessa de doses e retoma vacinação

Um dia após interromper a vacinação em diversas cidades por falta de vacinas, a Bahia vai retomar o processo -ainda lento- de imunização: mais 178.600 doses serão enviadas ao estado pelo Governo Federal e a previsão é de que desembarquem em solo baiano ainda na madrugada desta quarta (10).

Governador da Bahia, Rui Costa foi quem anunciou a chegada em seu programa nas redes sociais, o Papo Correria. Ainda de acordo com Rui, após o desembarque das doses em Salvador, a Bahia tem logística suficiente para garantir que todas as regiões e microrregiões do estado recebam mais doses em até 24h.

Salvador é quem recebe os imunizantes e isso facilita a vida do município: a Secretaria Municipal de Saúde da cidade (SMS) anunciou que a vacinação retoma nesta quarta (10), já recebendo idosos de 77 de maneira escalona. A imunização da primeira dose desse público acontecerá excepcionalmente no período da tarde, das 14 às 18 horas. Serão contemplados os indivíduos nascidos entre 10 de março e setembro de 1943.

Os idosos com idade superior a 78 anos continuarão tendo acesso à primeira dose do imunizante. A estratégia para esse público funcionará excepcionalmente no período da tarde, das 14 às 18 horas. Confira a lista de locais no final da matéria.

A aplicação da segunda dose para completar o esquema vacinal segue normalmente, tanto para idosos como para trabalhadores de saúde. Basta ser observada a data de retorno no site da SMS e no cartão de vacina obtido na ocasião da primeira aplicação.

Os idosos que foram imunizados através do Vacina Express não precisam fazer novo registro na plataforma digital. O retorno da equipe de saúde será feito automaticamente de acordo com a data de reforço programada no sistema.

Confira os locais e horários

1ª Dose para idosos

Horário: Das 14h às 18h

Drive thrus:

Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina

Arena Fonte Nova

Atacadão Akarejo – Fazenda Coutos

5ª Centro de Saúde

Parque de Exposições

Fundacao Bahiana para Desenvolvimento das Ciências– Cabula

Vila Militar - Escola Militar - Dendezeiros

Pontos Fixos:

USF Vista Alegre

UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

USF Resgate

USF Federação

USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas)

USF Plataforma

USF Cajazeiras X

5 Centro (Barris)

Vila Militar - Escola Militar - Dendezeiros

2º Dose para idosos

Horário: Das 8h às 17h

Drive thrus:

Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina

Arena Fonte Nova

Atacadão Akarejo – Fazenda Coutos

5ª Centro de Saúde

Parque de Exposições

Fundacao Bahiana para Desenvolvimento das Ciências– Cabula

Vila Militar - Escola Militar - Dendezeiros

Pontos Fixos:

USF Vista Alegre

UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

USF Resgate

USF Federação

USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas)

USF Plataforma

USF Cajazeiras X

5 Centro (Barris)

Vila Militar - Escola Militar - Dendezeiros

2ª dose para trabalhadores da saúde

Horário: Das 8h às 17h

Drive thrus:

Unijorge – Campus Paralela

USF San Martim III

Centro de Convenções

Pontos Fixos:

USF Eduardo Mamede (Mussurunga)

UBS Castelo Branco

USF Colinas de Periperi

CSU Pernambués

Unijorge – Campus Paralela