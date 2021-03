Bahia recebe nova remessa de vacinas na madrugada desta quarta

A Bahia receberá, na madrugada desta quarta-feira (17), uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a carga com 308.600 doses está programada para chegar às 3h30 ao aeroporto de Salvador em um voo comercial. A remessa é do imunizante Coronavac, fabricado pelo Butantan, em São Paulo.



Esta é a oitava remessa de vacinas que chega ao estado. Com as doses desta quarta, a Bahia chegará a 1 milhão 598 mil e 400 doses recebidas, entre Coronavac e Oxford, desde o dia 18 de janeiro, quando chegou a primeira remessa.



De acordo com o Governo do Estado, as vacinas serão enviadas para o interior da Bahia pelo Grupamento Aéreo da Policia Militar, após a organização das doses feita pela equipe da coordenação de imunização.



Elas serão encaminhadas para as centrais regionais no interior da Bahia, de onde serão despachadas para os municípios.



Segundo a Sesab, 283 municípios estão aptos a receber a nova remessa das vacinas. Isso porque, a Comissão Intergestores Bipartite da Bahia (colegiado que reúne representantes das secretarias de saúde municipais e a estadual) pactuou que apenas os municípios que aplicaram 85% ou mais das doses recebidas anteriormente podem receber novas doses.



Com essa nova remessa, os municípios que conseguirem alcançar as metas da primeira fase, poderão ampliar a aplicação das doses para idosos de 70 anos ou mais, de forma decrescente de idade.