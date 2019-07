Bahia recebe o Cruzeiro de olho em recuperação no Brasileirão

Lamber as feridas e levantar a cabeça. Essa tem sido a missão no Fazendão desde a eliminação para o Grêmio, nas quartas de final da Copa do Brasil. O elenco tricolor vai ter que ser rápido para assimilar a derrota.

Neste sábado (20), o Esquadrão já tem um novo desafio. O time recebe o Cruzeiro, às 17h, na Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vencer é preciso.

A campanha na Copa do Brasil foi encerrada com aplausos pela torcida na Fonte Nova, mas, no Brasileirão, o Bahia já soma duas derrotas seguidas. O último triunfo foi contra o Grêmio, por 1x0, no estádio de Pituaçu.

O desempenho ruim fez o Bahia estacionar nos 14 pontos e cair para a segunda página na tabela, em 11º. Por isso, vencer hoje é fundamental para manter as aspirações de continuar no bolo que luta por uma vaga no G6, o grupo das equipes que garantem vaga na Copa Libertadores da América de 2020.

“Temos que voltar à realidade, nos encontrar de novo e seguir em frente, sabendo que nossos compromissos serão tão grandes quanto as quartas de final da Copa do Brasil. Não vejo herói nem vilão”, disse o goleiro Douglas. Para ele, a experiência do grupo vai falar mais alto nesse novo ciclo.

“Estou muito confiante para o jogo contra o Cruzeiro, temos um grupo maduro, que sabe lidar com isso. Uma comissão técnica muito experiente. Roger jogou, Paulo Paixão é multicampeão. O que a gente tem sentido no ambiente é motivação e desejo de prosseguir, continuar mostrando que somos capazes”, disse.

Reforços

Na missão de voltar a vencer, o técnico Roger Machado vai contar com reforços e já tem pelo menos uma mudança garantida na equipe. Suspenso, Moisés está fora do duelo. Com isso, Giovanni, recém-contratado da Ponte Preta, vai fazer sua estreia.

No meio-campo, a novidade pode ser o volante Ronaldo. Integrado ao elenco desde a semana passada, ele está regularizado e briga por uma vaga. O jogador pode começar como titular na vaga de Elton, que ontem foi poupado do treino por conta de dor no joelho.

Apesar de garantir que está bem fisicamente para entrar em campo, Ronaldo vai ter que concorrer com Flávio. “Fisicamente estou tranquilo, até porque vinha treinando, tive uma semana para treinar e me adaptar ao grupo. Não cheguei a ter nenhuma conversa nesse quesito (ser titular), mas estou à disposição”, garantiu ele.

O atacante Lucca também foi regularizado, mas ainda vai aguardar um pouco mais para entrar em campo com a camisa tricolor. Como estava atuando no Catar e não joga uma partida oficial desde maio, vem recebendo atenção especial da preparação física.