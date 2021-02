Bahia recebe refrigeradores científicos para vacina doados por concessionária de energia

A Bahia começou a receber, nesta quinta (18), a primeira remessa dos 300 refrigeradores científicos destinados aos municípios do estado para armazenar as vacinas contra a Covid-19.



A primeira leva desses equipamentos já se encontra em Feira de Santana e será entregue aos municípios de Alcobaça, Antas, Coronel João Sá, Crisópolis, Irajuba, Macajuba e Várzea da Roça.



Os refrigeradores especiais foram doados ao Governo do Estado pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), concessionária de energia do estado.



De acordo com o Governo do Estado, a doação desses equipamentos totaliza R$ 3,1 milhões, que se somam às outras ações já realizadas pela empresa voltadas ao combate da pandemia como a compra de testes em parceria com a Fiocruz e doação de respiradores, chega a R$ 20 milhões, em todas distribuidoras da Neoenergia: Coelba (BA), Celpe (PE), Cosern (RN) e Elektro (SP/MS).



A distribuição dos 300 refrigeradores para cidades baianas será gradativa e a previsão é que as demais cidades contempladas com a doação devem receber as câmaras de refrigeração até o final do mês de março.



A iniciativa levou em consideração as cidades com os menores Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) regulado pela Agência Nacional de Eficiência Energética (Aneel).



Os novos refrigeradores serão destinados aos municípios atendidos pela Coelba que possuem IDHM até 0,61. Quatro refrigeradores ficarão em Salvador, dois para Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) e dois para a prefeitura de Salvador. Os outros 296 seguirão para municípios do interior baiano.



“A vacinação é, nesse momento, a principal ação de combate à pandemia de Covid-19, por isso estamos apoiando os municípios da nossa área de concessão que necessitam dos refrigeradores adequados para o armazenamento da vacina. A iniciativa reafirma o nosso compromisso social da Companhia com os baianos, afirma Luiz Antônio Ciarlini, diretor presidente da Coelba.



Os refrigeradores científicos têm temperatura programável e constante entre 2°C e 8°C, além de alarmes para avisar em caso de interrupção de energia e baterias recarregáveis para suprir o frio em caso de eventual intercorrência, com autonomia de até 12 horas.



Os equipamentos também possuem sensores e um sistema de alarme remoto a distância, que realiza chamadas telefônicas se houver uma queda de temperatura ou a bateria estiver em um nível baixo. Eles têm capacidade de 280 litros, suficientes para armazenar cerca de 18 mil doses de 0,5 ml.