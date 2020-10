Bahia reestreia na Fonte Nova contra o Melgar, pela Sul-Americana

A reabertura da Arena Fonte Nova para o futebol já tem data e horário marcado: será no dia 5 de novembro, às 21h30, no confronto do Bahia contra o Melgar, no jogo de volta da 2ª fase da Copa Sul-Americana.

A Conmebol divulgou na tarde desta sexta-feira (23) os dias e horários dos confrontos, que foram sorteados horas antes. A partida de ida contra o time peruano será na quinta-feira, dia 29 de outubro, também às 21h30.

Outra boa notícia para o Esquadrão é que o primeiro jogo contra o Melgar foi confirmado para o Estádio Nacional de Lima, local em que a seleção brasileira enfrentou o Peru pelas Eliminatórias da Copa 2022 e onde não há altitude - o Melgar é da cidade de Arequipa, que fica 2.300 metros acima do nível do mar, mas está mandando seus jogos na capital durante a pandemia.

Caso passe do Melgar, o Bahia enfrentará o vencedor de Emelec, do Equador, e Unión Santa Fé, da Argentina, nas oitavas de final.

Última partida na Fonte foi em março

No dia 7 de novembro o Bahia completaria oito meses sem atuar no gramado da Fonte Nova. A última vez no dia 7 de março, quando recebeu o Doce Mel pela primeira fase do Campeonato Baiano.

Naquela ocasião o time ainda era treinado de maneira híbrida entre Roger Machado e Dado Cavalcanti. Como o jogo era válido pelo Baianão, Dado estava no comando e viu a equipe de transição ficar no 0x0, pela 7ª rodada da competição. Naquela mesma tarde, o elenco principal venceu o Confiança por 1x0 na preliminar, válida pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Datas de Bahia x Melgar

Ida

Data: 29/10

Local: Estádio Nacional de Lima

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Conmebol TV



Volta

Data: 5/11

Local: Arena Fonte Nova

Horário: 21h30

Transmissão: Conmebol TV