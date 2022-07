Bahia registra 1.351 casos e duas mortes por covid-19 em 24 horas

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 1.351 casos de covid-19 e duas mortes. Dos 1,6 milhão de casos confirmados desde o início da pandemia, 30.079 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

Na Bahia, 66.081 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Até o momento, a Bahia contabiliza 11.624.841 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.720.271 com a segunda dose ou dose única, 6.445.627 com a dose de reforço e 906.889 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 983.085 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 572.376 já tomaram também a segunda dose.