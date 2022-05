Bahia registra 286 casos de covid-19 e dois óbitos

A Bahia registrou 286 casos ativos de Covid-19, neste sábado (7). Segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), nas últimas 24h foram 257 ocorrências, o que representa crescimento de 0,02% no número de casos. Nesse mesmo período aconteceram dois óbitos e 280 pacientes conseguiram se recuperar.

Dos 1.544.552 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.514.395 já são considerados recuperados e 29.871 tiveram óbito confirmado. A Sesab afirmou que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, a base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Até o momento temos 11.588.939 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.633.431 com a segunda dose ou dose única, 5.566.539 com a dose de reforço e 51.417 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 904.037 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 391.947 já tomaram também a segunda dose.