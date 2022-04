Bahia registra 3 mortes e 508 novos casos de covid nas últimas 24h

A Bahia tem 374 casos ativos de covid-19, segundo boletim divulgado neste sábado (23) pela Secretaria de Saúde do estado (Sesab). Três pessoas morreram pela doença no estado nas últimas 24 horas.

No mesmo período, foram registrados 508 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,03%) e 553 recuperados (+0,04%). Dos 1.541.055 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.510.847 já são considerados recuperados e 29.834 morreram, informa o balanço. O boletim traz ainda 1.841.255 casos descartados e 331.102 que seguem em investigação

A Sesab alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h de hoje.

Na Bahia, 63.169 profissionais da saúde tiveram a covid.

Vacinação

Até o momento, a Bahia contabiliza 11.489.953 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.622.765 com a segunda dose ou dose única e 5.358.222 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 868.596 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 298.540 já tomaram também a segunda dose.