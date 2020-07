Bahia registra 3.632 novos casos de covid-19

A Bahia registrou nas últimas 24 horas 3.632 casos de covid-19, uma taxa de crescimento de +2,5%. No mesmo período, ocorreram mais 44 óbitos (+1,4%) pela doença e 4.206 curados (+3,4%). Dos 146.399 casos confirmados desde o início da pandemia, 128.739 já são considerados curados, 14.520 encontram-se ativos e 3.140 infectados morreram. No estado, 14.111 profissionais da saúde foram confirmados com a covid-19.

Os casos confirmados ocorreram em 407 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (36,13%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (3.428,69), Itajuípe (3.103,80), Dário Meira (2.903,83), Almadina (2.708,64) e Ipiaú (2.576,68).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 296.542 casos descartados e 81.276 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até 17 horas deste sábado (25).

Base de dados

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) disponibiliza, para acesso público, a base de dados completa dos casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos relacionados ao coronavírus. Para fazer o download, basta acessar o link bi.saude.ba.gov.br/transparencia/ e clicar no ícone localizado no topo da página. A iniciativa amplia a transparência e possibilita que qualquer cidadão, em qualquer lugar do mundo, possa acompanhar e analisar a evolução da pandemia no estado. Progressivamente novas funcionalidades e filtros serão implementados na base de dados, segundo informou a Sesab.