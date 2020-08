Bahia registra 3.953 casos de covid-19 e 53 mortes em 24 horas

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 3.953 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +2,2%), 53 mortes (+1,4%) e 3.146 pessoas curadas (+1,9%). Dos 183.690 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 165.984 já são considerados curados, 13.917 encontram-se ativos e 3.789 tiveram óbito confirmado para coronavírus. As informações são da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Os casos confirmados ocorreram em 411 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (33,49%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Almadina (4.154,47%), Dário Meira (4.005,60%), Gandu (3.647,81%), Itajuípe (3.596,70%) e Ipiaú (3.333,12%). De acordo com o boletim, a Bahia teve um crescimento de 7,75% em casos ativos da doença nos últimos cinco dias.

O boletim epidemiológico pontua ainda que a Bahia já teve 16.203 profissionais da saúde infectados pela covid-19. A Sesab contabiliza ainda 360.125 casos descartados e 82.843 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h desta quinta-feira (6).

Óbitos e ocupação

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabiliza 3.789 mortes pelo novo coronavírus. Já a taxa de ocupação dos leitos da UTI adulto é de 65% na tarde desta quinta-feira, segundo a Sesab. A UTI pediátrica tem 51% de ocupação. As enfermarias têm ocupação abaixo de 50%: 49% é a ocupação da enfermaria pediátrica, e 45% a enfermaria adulto.

A Sesab disponibiliza para acesso público, a base de dados completa dos casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos relacionados ao coronavírus (covid-19). Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.