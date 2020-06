Bahia registra 40 mortes por covid-19 e 1.219 novos casos em 24h

O avanço da covid-19 na Bahia registrou, nas últimas 24h, 1.219 novos casos da doença (taxa de crescimento de +3,3%), com 40 óbitos (+3,6%) e 364 curados (+2,4%).

Segundo o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) na tarde desta segunda-feira (15), dos 37.620 casos confirmados desde o início da pandemia, 15.850 já são considerados curados, 20.625 encontram-se ativos e 1.145 tiveram óbito confirmado.

As confirmações ocorreram em 356 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (55,20%).

Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Itajuípe (9.662,78), Uruçuca (9.454,65), Ipiaú (8.872,32), São José da Vitória (8.485,06) e Salvador (7.145,72).

O boletim epidemiológico contabiliza 37.620 casos confirmados, 73.005 casos descartados e 81.369 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta segunda-feira (15).

Na Bahia, 5.341 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui.

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 2102 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1265 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 60% No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 866 leitos exclusivos para o coronavírus, 642 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 74%.

Cabe ressaltar que o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda.

Óbitos

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabiliza 1.145 mortes pelo novo coronavírus.