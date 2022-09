Bahia registra 409 novos casos de coronavírus

Nas últimas 24h, a Bahia registrou 409 novos casos de covid-19. O número representa taxa de crescimento de +0,02%. Foram identificados também 402 pacientes recuperados. Salvador lidera o ranking de casos ativos da doença, com 278 pacientes. A cidade é seguida por Vitória da Conquista (117), Itabuna (111) e Lauro de Freitas (69).

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), o boletim epidemiológico deste sábado (24) contabiliza ainda 2.029.273 casos descartados e 358.186 em investigação. Na Bahia, 68.548 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Dos 1.695.786 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.664.415 já são considerados recuperados, 675 encontram-se ativos e 30.696 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações. Até o momento a Bahia contabiliza 11,6 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose, 10,8 milhões com a segunda dose ou dose única, 7,3 com a dose de reforço e 2,2 com o segundo reforço.