Bahia registra 61 mortes e 2.584 novos casos de covid-19 em 24 horas

A Bahia registrou 61 mortes e 2.584 casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,4) em 24 horas, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde deste domingo (14).



No mesmo período, 2.124 recuperados foram considerados curados da doença. (+0,4%). Dos 629.849 casos confirmados desde o início da pandemia, 603.722 já são considerados recuperados e 15.392 encontram-se ativos.



É importante ressaltar, que 61 as mortes registradas no boletim deste domingo ocorreram em diversas datas. 59 delas ocorreram em 2021, sendo duas delas neste sábado (14). Ainda, assim, na última semana, os números demonstraram uma tendência de crescimento dos óbitos e de quadros clínicos mais graves, o que tem ampliado a taxa de ocupação nas UTIs.



Diante disso, o Governo da Bahia abriu novos leitos de terapia intensiva nos municípios de Camaçari, Seabra e Barra nos últimos dias e estão previstas ampliações nas cidades de Ilhéus e Porto Seguro.



O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 10.735, representando uma letalidade de 1,70%.

Na Bahia, 41.300 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

