Bahia registra 640 casos de Covid-19 e 146 pessoas curadas

A Bahia tem 640 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), o que representa 6,82% do total de casos notificados, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) na tarde deste sábado (11). Até o momento, 3.405 casos foram descartados e houve 21 óbitos, sendo 11 do município de Salvador e dez nos municípios de Lauro de Freitas (2), Gongogi (1), Itapetinga (1), Utinga (1) e Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (1) e Ilhéus (1).

Dos casos confirmados, 66 são profissionais de saúde. Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 17 horas deste sábado (11). Ao todo, 146 pessoas estão recuperadas e 60 encontram-se internadas, sendo 29 em UTI. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Os casos confirmados estão distribuídos em 70 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (55,16%). Quanto ao sexo dos casos confirmados, 340 (53,12%) são do sexo feminino. A mediana de idade é 39 anos, variando de 4 dias a 96 anos. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 28,59% do total. Porém, o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes foi maior na faixa de 50 a 59 anos (8,13/100.000 hab), indicando o maior risco de adoecer entre essa faixa etária.