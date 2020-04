Bahia registra 93 novos casos de coronavírus em menos de 24 horas

Em menos de 24 horas, a Bahia registrou 93 novos casos de coronavírus e uma morte, que aconteceu no município de Nilo Peçanha. Trata-se de um homem de 75 anos, com histórico de diabetes e hipertensão, que estava internado em um hospital filantrópico no município de Itabuna.

No total, são 2.209 casos confirmados de covid-19 no estado (na noite de sábado, esse número era de 2.116). Destes, 471 pacientes foram recuperados e 73 morreram. As outras 1.665 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da doença, o que são chamados de casos ativos.

No momento, 243 pacientes confirmados para covid-19 em toda a Bahia encontram-se internados, sendo 72 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs). Esses dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), que também registrou 5.360 casos descartados e 11.283 notificações.

Na Bahia há ainda 202 profissionais de saúde que testaram positivo para coronavírus. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Óbitos

As 73 mortes pelo coronavírus aconteceram nos seguintes municípios: Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1), Catu (1), sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (4); Ipiaú (1); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Nilo Peçanha (1); Salvador (38); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (1).

Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as o fim da manhã deste domingo (26).