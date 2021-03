A Bahia registrou 97 mortes e 4.482 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, segundo boletim epidemiológico divulgado neste sábado (13) pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

Dos 740.148 casos confirmados desde o início da pandemia, 705.995 já são considerados recuperados, 20.994 são considerados ativos e 13.159 tiveram morte confirmada.

Na Bahia, 44.284 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19. Dentre as mortes, 56,06% ocorreram no sexo masculino e 43,94% no sexo feminino.