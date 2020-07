Bahia registra mais de 4.400 novos casos de covid-19 em 24h

A Bahia voltou a registrar um número bastante alto de novos casos de coronavírus. Nas últimas 24h, foram confirmados mais 4.409 casos da doença, com 52 óbitos.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), esse aumento na quantidade de infectados é reflexo dos cinco dias de instabilidade no sistema e-SUS VE, do Ministério da Saúde. "Com isso, os dados represados nos municípios estão sendo lançados de modo a elevar a média de novos casos nas últimas 24 horas".

Agora, a Bahia registra 142.767 casos confirmados desde o início da pandemia, com 3.096 mortes. Ao todo, 124.533 pacientes já são considerados curados e 15.138 encontram-se ativos.

Os casos confirmados ocorreram em 408 dos 417 municípios baianos, com maior proporção em Salvador, que já tem 51.121 infectados (36,52% do total). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (3.370,06%), Itajuípe (2.972,04), Dário Meira (2.819,79), Almadina (2.580,53) e Ipiaú (2.550,52)

Ainda na Bahia, 289.956 pessoas fizeram o teste e deram negativo, enquanto 80.266 ainda estão em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta sexta-feira (24).

Na Bahia, 13.888 profissionais da saúde se contaminaram com a covid-19.

Em relação à ocupação dos leitos, a Bahia tem 74% das vagas de UTI adulto destinadas ao tratamento de covid-19 ocupados. Das 1.077 disponíveis, 793 estão ocupadas. Já nas unidades pediátricas de UTI, a taxa é de 51% de ocupação. Ou seja, das 41 vagas, 21 estão preenchidas por crianças infectadas.

Já os leitos clínicos, que são as enfermarias, têm 57% de ocupação para adultos (do total de 1.482, 839 estão com pacientes internados), e 56% para o público infantil. Das 59 unidades deste tipo, 33 estão ocupados por crianças.