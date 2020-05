Bahia registra mais oito mortes por covid-19, chegando a 114

A Bahia tem 3.085 casos confirmados de covid-19, com 114 mortes - oito nove óbitos estão no boletim divulgado nesta sexta-feira (1º). Além disso, 689 pacientes estão recuperados e outras 2.282 pessoas são monitoradas pela vigilância epidemiológica com sintomas da doença, em casos considerados ativos pelas autoridades.

A morte de número 107 é de um idoso de 68 anos, morador de Salvador, que sofria com diabetes e doença renal. Ele estava internado em um hospital público de Salvador e faleceu na terça (28).

Outra morte foi de um idoso de 78 morador de Salvador com diabetes, hipertensão e doença de Parkinson. Ele estava em um hospital privado da capital e morreu na quarta (29).

Uma mulher de 42 anos, moradora de Salvador, que tinha histórico de trombose pulmonar, morreu na quarta, em um hospital público da cidade onde estava internada.

O 110º óbito foi de um homem de Salvador, de 52 anos. Ele não tinha comorbidades e estava internado em um hospital público da capital baiana, onde morreu na terça.

Uma idosa de 69 anos que tinha doença de Alzheimer e depressão morreu na última quarta em um hospital filantrópico da cidade com a doença.

A 112ª morte foi de um homem de 58 anos que vivia em São Francisco do Conde. Ele tinha hipertensão e doença renal crônica e morreu na última quarta em um hospial privado de Candeias, onde estava internado.

O 113º óbito foi o de uma mulher de 66 anos, residente em Salvador, com histórico de diabetes, doença cardiovascular e obesidade. Estava internada em um hospital público da capital, onde morreu ontem.

O último caso confirmado no estado é de um idoso de 82 anos, morador de Salvador, que tinha hipertensão, doença cardiovascular, epilepsia e histórico de AVC, além de ser obeso. Ele estava internado em um hospital federal da capital e morreu no último dia 25.

As mortes aconteceram nas cidades de Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1); Catu (1), sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (4); Ipiaú (2); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Nilo Peçanha (1); Salvador (74); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (3). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até às 12h horas desta sexta-feira (1).

O boletim epidemiológico registra 7.929 casos descartados e 14.715 notificações. Existem hoje 203 profissionais de saúde com diagnóstico positivo para Covid-19. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.