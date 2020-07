Bahia registra queda de 25% das mortes violentas em cidades do interior

As mortes violentas (homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte) tiveram redução em 25% nas cidades do interior da Bahia no mês de junho. A polícia registrou 221 ocorrências este ano na região, composta por 403 municípios. Em 2019, no mesmo período, foram contabilizadas 298.

As ações de inteligência, no combate ao tráfico de drogas, foram destacadas pelo diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegado Flávio Góis.

"Esse é um problema nacional, presente nas grandes metrópoles e também nos municípios do interior. Temos uma equipe itinerante, a Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati), empregada sempre que alguma região ou cidade aponta crescimento. Vivemos cada dia buscando o melhor resultado", disse.

As maiores taxas de redução foram registradas em São Felipe (-100%), Una (-90,9%), Araci (-86%), Guanambi (-75%), Itamaraju (-45%), Porto Seguro (-31%), Teixeira de Freitas (-27%), Itabuna (-19%), Juazeiro (-16%) e Vitória da Conquista (-15%).

"Não existe mágica. Trabalhamos de forma incessante e comemoramos essas reduções, sabendo que mais na frente novos problemas se apresentarão”, afirmou o comandante de Operações da PM, coronel Humberto Sturaro. Para o oficial, após três anos consecutivos com diminuições das mortes na Bahia, 2020 será desafiador.