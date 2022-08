Bahia registra sete mortes e 857 novos casos de covid-19

A Bahia registrou 857 novos casos de covid-19 e somos mais sete mortes em decorrência da doença nas últimas 24h. Foram registrados ainda 936 casos de infectados recuperados. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (16), no boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

Desde o começo da pandemia, já são 1.676.318 casos confirmados de covid-19, com 30.524 mortes e 1.644.365 casos considerados recuperados. Hoje, o estado tem 1.429 pessoas com o vírus ativo. Há ainda 1.982.369 casos descartados e 359.558 em investigação.

Os dados informados ainda podem sofrer alterações. Os números representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h desta terça.

Vacinação

Até o momento, 11.664.102 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, 10.832.306 com a segunda dose ou dose única, 6.969.404 com a dose de reforço e 1.705.946 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.020.126. crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 631.401 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 21.485 tomaram a primeira dose.