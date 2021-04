Bahia resolve pendência e recebe certificado de clube formador

Depois de ficar fora da relação de clubes formadores de atletas durante a atualização realizada pela CBF em janeiro, o Bahia voltou a fugurar na lista da entidade. A publicação foi realizada na última quinta-feira (1º) e incluiu o tricolor entre as equipes que possuem certificação para formar jogadores.

O Bahia havia ficado fora da relação publicada no início do ano por conta de uma pendência relacionada a mudança no Centro de Treinamentos, do Fazendão para a Cidade Tricolor. Com a documentação regularizada, o clube voltou a figurar entre as agremiações autorizadas pela CBF.

O certificado de clube formador garante às equipes direitos sob a formação dos atletas além de participação em torneios e maior credibilidade na negociação de jogadores. Com a inclusão do Bahia, a lista passa a contar agora com quatro nordestinos. Além do Esquadrão, fazem parte o Fortaleza, Ceará e o Retrô, de Pernambuco.

Confira a lista atualizada:

Associação Esportiva Dinamo Esporte Clube (MG)

Associação Chapecoense de Futebol (SC)

América Futebol Clube (MG)

Botafogo de Futebol e Regatas (RJ)

Ceará Sporting Club (CE)

Clube Atlético Mineiro (MG)

Clube de Regatas do Flamengo (RJ)

Coritiba Foot-ball Club (PR)

Criciúma Esporte Clube (SC)

Desportivo Brasil Participações Ltda (SP)

Esporte Clube Bahia (BA)

Esporte Clube Juventude (RS)

Figueirense Futebol Clube Ltda (SC)

Fortaleza Esporte Clube (CE)

Fluminense Football Club (RJ)

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (RS)

Gremio Novorizontino (SP)

Guarani Futebol Clube (SP)

Goiás Esporte Clube (GO)

Ituano Futebol Clube (SP)

Sport Club Internacional (RS)

Sociedade Esportiva Palmeiras (SP)

Avaí Futebol Clube (SC)

Guarani de Palhoça Futebol Ltda (SC)

Retrô Futebol Clube Brasil (PE)

Red Bull Bragantino (SP)

Santos Futebol Clube (SP)

São Paulo Futebol Clube (SP)