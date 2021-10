Bahia sai na frente, mas leva virada do Corinthians e continua na zona

No dia em que voltou a jogar com a presença de público no estádio depois de um ano e sete meses, o Bahia até ensaiou voltar de São Paulo com os três pontos, mas o tricolor cometeu erros, perdeu por 3x1 para o Corinthians, na noite desta terça-feira (5), na Neo Química Arena e não conseguiu sair da zona de rebaixamento.

O Esquadrão abriu o placar com Gilberto, cobrando pênalti. Ainda no primeiro tempo, Roger Guedes, também em cobrança de penalidade, deixou tudo igual. Na segunda etapa, o colombiano Cantillo virou a partida e Jô ampliou.

Estacionado nos 23 pontos e na 17ª colocação, o tricolor agora vai voltar as atenções para o confronto com o Athletico-PR, no próximo sábado (9), na Arena da Baixada.

Vacilo

No sexto jogo no comando do Bahia, Diego Dabove mandou a campo a sexta escalação diferente. Dessa vez as novidades ficaram por conta da entrada de Gustavo Henrique na zaga e Thonny Anderson no ataque, substituindo o machucado Rodallega. Lucas Araújo e Patrick reforçaram o meio-campo.

Com mais jogadores no meio, o Bahia passou boa parte do primeiro tempo se defendendo e com certa dificuldade para puxar o contra-ataque. Na melhor chance do Corinthians, Renato Augusto recebeu livre dentro da grande área, mas pegou mal na bola.

Apesar da pouca presença ofensiva, a sorte decidiu sorrir para o tricolor quando aos 29 minutos Gilberto foi puxado por Lucas Piton na área. O árbitro revisou o lance e confirmou o pênalti. Na cobrança, o próprio Gilberto bateu, encerrou o jejum de gols e colocou o Esquadrão em vantagem, aos 32 minutos.

A alegria do Bahia durou apenas até o final da primeira etapa. Aos 46 minutos, Lucas Araújo, dentro da área, cortou o chute de Giuliano com o braço. Aí foi a vez de Roger Guedes cobrar o pênalti e deixar tudo igual, aos 49 minutos.

Não suportou

Apesar de ficar com um jogador a menos, o Bahia voltou do intervalo sem mudanças. Se com 11 o time estava tomando pressão, com 10 ficou ainda mais fácil para o Corinthians. O alvinegro precisou de apenas seis minutos para virar o jogo.

Na falta feita por Capixaba na lateral, Fagner cruzou para Cantillo, livre de marcação, tocar de cabeça. A bola encobriu o goleiro Mateus Claus e foi para as redes: Corinthians 2x1. O terceiro quase saiu minutos depois, mas Claus salvou.

Para tentar mudar o panorama, Dabove colocou o volante Luizão e o atacante Ruiz no jogo. A mudança não surtiu efeito e quem marcou mais um foi o Corinthians. Aos 23 minutos, Jô recebeu cruzamento rasteiro e guardou o dele.

Entregue, o Bahia não conseguiu reagir. Com raras chegadas ao ataque, o Esquadrão apenas se defendia para evitar um estrago maior. Diante do cenário, o apito final veio em tom de alívio para o tricolor.





FICHA TÉCNICA

Corinthians 3x1 Bahia - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Cantillo (Gabriel), Renato Augusto (Luan), Gabriel Pereira (Mosquito) e Giulliano; Willian (Jô) e Roger Guedes (Adson). Técnico: Sylvinho.

Bahia: Mateus Claus, Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Patrick, Daniel (Luizão) e Lucas Mugni (Edson); Thonny Anderson (Ruiz) e Gilberto (Ronaldo). Técnico: Diego Dabove.





Estádio: Neo Química Arena

Gols: Gilberto, aos 32 minutos do 1º tempo, Roger Guedes, aos 49; Cantillo, aos 6, do 2º segundo tempo, e Jô, aos 23

Cartão vermelho: Lucas Araújo (Bahia)

Arbitragem: Denis da Silva Serafim, auxiliado por Esdras Mariano de Lima e Brigida Cirilo Ferreira (trio de Alagoas)