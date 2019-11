Bahia se apega a sequência final para se reerguer no Brasileirão

O final do Campeonato Brasileiro se aproxima. A partir de agora, restam apenas mais cinco rodadas para definir o futuro dos clubes da Série A na próxima temporada. Até aqui, apenas o Avaí está matematicamente rebaixado, enquanto na parte de cima o Flamengo tem o título bastante encaminhado.

No meio disso, o Bahia quer aproveitar esses últimos cinco jogos de 2019 para alcançar sua melhor colocação no Brasileirão na era dos pontos corridos e, quem sabe, beliscar uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.

A tarefa de se garantir na competição sul-americana em 2020 não é nada fácil. A sequência de sete jogos sem vencer no campeonato deixou o tricolor mais distante da zona de classificação. Hoje, o Internacional é o sétimo colocado e tem seis pontos na frente. O G7 ainda pode virar G8 caso o Fla conquiste a Copa Libertadores no sábado, contra o River Plate.

Apesar do desempenho recente não ser bom, no Fazendão, o sonho de papar uma vaga se mantém vivo. E o que dá o alento para o time não perder a fé é justamente a sequência final que o Bahia tem. Nos próximos compromissos, o tricolor vai enfrentar times que estão abaixo dele na tabela. O primeiro será neste domingo, quando visita o Goiás, às 16h, no estádio Serra Dourada.

Mesmo ciente do momento de declínio do Esquadrão no campeonato, o atacante Artur acredita que o time vai se reencontrar dentro da competição e conseguir uma virada na reta decisiva.

“A gente sabe da dificuldade pela sequência de jogos que o Goiás está tendo, de triunfos. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar no Serra Dourada. Volto a bater na tecla dos detalhes. É onde estamos pecando e não podemos dar margem para esses erros bobos. Temos que fazer um bom jogo para sair com o triunfo”, disse o camisa 98.

Depois de enfrentar o Goiás, a sequência do Bahia tem: Atlético-MG (casa), CSA (fora), Vasco (casa) e Fortaleza (fora). Nesta mesma tomada no primeiro turno, o Esquadrão conseguiu 11 pontos. Foram três vitórias (contra Atlético-MG, CSA e Vasco) e dois empates (Goiás e Fortaleza).

Se conseguir repetir os resultados do primeiro turno nesses últimos cinco jogos do campeonato, o Bahia vai terminar o Brasileirão com 55 pontos na tabela. A pontuação seria maior do clube nos pontos corridos, superando os 50 pontos conquistados no Brasileirão de 2017, quando terminou na 12ª colocação.

Em relação a posição na tabela, a melhor marca do tricolor até aqui é o 11º lugar, alcançado no ano passado, porém com 48 pontos.

Mesmo se não beliscar a Libertadores espelhando a sequência final do primeiro turno, a pontuação alcançada deve ser o suficiente para o Bahia terminar a Série A na parte de cima da tabela pela primeira vez desde 2003.

“A gente está lutando pelo nosso sonho. A gente acredita. Só não pode perder a fé. A gente tem que ir jogo a jogo, encarar cada partida como uma final. E voltar a ganhar dentro e fora de casa. Estamos com esse pensamento para voltar a vencer”, afirmou o atacante Artur.