Bahia: seis meses de pandemia da covid-19 e os desafios do futuro

2020 tem sido um ano desafiador no âmbito da saúde pública. De março até setembro a Bahia está convivendo com a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Para falar sobre os seis meses da pandemia o programa Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (15) receberá Fábio Vilas-Boas ( @fabio_vboas) ,Secretário da Saúde da Bahia (@saudegovba). Fábio conversará com Jorge Gauthier (@jorgegauthier) ,apresentador do programa e jornalista Especializado em Saúde, às 18h, no Instagram do jornal CORREIO.

Doutor em Cardiologia (INCOR-USP), Vilas-Boas fará um balanço da pandemia no estado, esperança da chegada da vacina e os desafios para o futuro da saúde pública nesse momento. Dos 282.517 casos confirmados desde o início da pandemia, 269.111 já são considerados curados e 7.443 encontram-se ativos. Cerca de 6 mil pessoas já morreram vítimas da doença.