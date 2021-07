Bahia sofre gol nos acréscimos e perde para o São Paulo no Morumbi

O sabor amargo da derrota foi experimentado nos acréscimos. O Bahia empatava o jogo com o São Paulo até os 46 minutos do 2º tempo, quando Liziero estufou a rede e garantiu o triunfo para os donos da casa, no Morumbi: 1x0.

O resultado da noite deste sábado (10) manteve o Esquadrão na 6ª colocação da Série A do Brasileiro, com 17 pontos. O São Paulo subiu duas posições e está em 14º lugar, com 11 pontos. Como a 11ª rodada ainda será finalizada no domingo (11), pode haver mudança na tabela de classificação.

Sem o zagueiro Juninho, com proposta do Midtjylland, da Dinamarca, e o meia Daniel, suspenso, o Bahia foi propositivo no primeiro tempo. O São Paulo teve maior posse de bola, mas foram da equipe baiana as jogadas mais perigosas. Na etapa final, no entanto, o Esquadrão não criou praticamente nada, viu os donos da casa registrarem as investidas mais audaciosas e comemorem nos acréscimos.

O JOGO

O primeiro lance de perigo do jogo foi protagonizado pelo Bahia. Aos 12 minutos, Gilberto recebeu na área e serviu na medida para Patrick. O volante tricolor chutou para o gol e viu Diego salvar de cabeça em cima da linha. Na jogada seguinte, Thaciano também finalizou e o goleiro Volpi defendeu.

O São Paulo reagiu com Gabriel Sara, que chutou de fora da área, para fora. Depois, Vitor Bueno bateu de primeira na altura da meia-lua e fez a redonda explodir no zagueiro Ligger, estreante da noite. Em outro lance, Reinaldo bateu cruzado para fora. Já a tentativa de Pablo foi em cima do goleiro Matheus Teixeira, que defendeu sem dificuldade.

Aos 41 minutos, o Bahia teve nova chance real de abrir o placar. Thaciano recebeu passe fora da área, dominou, encheu o pé e lamentou ao ver a redoda carimbar o travessão.

Se antes do intervalo as jogadas mais perigosas foram registradas pelo Bahia, no começo do segundo tempo foi o São Paulo que assustou. Logo aos quatro minutos, os donos da casa com a bola passando pelos pés de Sara e Vitor Bueno. Chegou para Igor Vinícius, que a fez passar por dentro da pequena área, mas ninguém apareceu para empurrou para o gol.

Na sequência, novo cruzamento de Igor Vinícius e boa defesa de Matheus Teixeira. O goleiro do Bahia voltou a sair melhor na foto aos 35 minutos, quando o São Paulo teve boa chance de estufar a rede. Após jogada pela direita, Galeano ficou livre. De cara para o gol, ele bateu forte e viu Matheus Teixeira fechar bem para fazer a defesa.

O gol estava reservado para Liziero. Aos 46 minutos, o São Paulo saiu em contra-ataque. Marquinhos finalizou, Matheus Teixeira defendeu, mas deu rebote. A bola chegou em Reinaldo, que levantou na medida para Lizieiro. Livre, o volante faz o primeiro gol de cabeça dele da carreira e deu números finais ao jogo no Morumbi: 1x0.

PRÓXIMO JOGO

O Bahia terá a semana inteira para treinar e só volta a entrar em campo no domingo (18), às 18h15, quando recebe o Flamengo, em Pituaçu, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, o volante Jonas desfalca o tricolor.



FICHA TÉCNICA

São Paulo 1x0 Bahia - 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius (Benítez), Diego, Arboleda, Léo e Reinaldo; Liziero, Talles (Igor Gomes) e Gabriel Sara; Vitor Bueno (Marquinhos) e Pablo (Galeano). Técnico: Hernán Crespo.

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Ligger e Matheus Bahia; Jonas (Lucas Araújo), Patrick (Matheus Galdezani) e Thaciano (Maycon Douglas); Rossi (Óscar Ruíz), Gilberto e Rodriguinho (Thonny Anderson). Técnico: Dado Cavalcanti.



Estádio: Morumbi, em São Paulo

Gols: Liziero, aos 46 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Jonas

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Duarte Peixoto.