'Bahia, te amo e é muito! De frente e no verso', diz Isis Valverde

No ar como a enfermeira Betina da novela Amor de Mãe, a atriz Isis Valverde declarou seu amor pela Bahia no Instagram "Bahia, te amo e é muito! De frente e no verso", disse a atriz em foto que alcançou cerca de 165 mil curtidas.

Isis está em viagem pelo estado por conta da trama escrita pela baiana Manuela Dias, que estreou dia 25 na Globo/TV Bahia. Após um ano e meio sem fazer novelas, por conta do seu filho, Rael, que completou um ano recentemente, Isis voltou às telinhas.

“É uma loucura. Quando chega o fim do dia e vejo que trabalhei, malhei, a casa está em ordem e a criança dorme, eu sento no sofá, por volta das 23h30, e penso: 'Nossa, dei conta de tudo. Eu me sinto muito poderosa'”, contou a atriz, em entrevista recente ao jornal Extra.

Além da maternidade, Isis falou sobre as semelhanças com sua personagem, que vive um relacionamento abusivo com Vicente (Rodrigo Garcia).

“Em comum, temos a determinação em ir atrás do que queremos, e nos desdobramos para alcançar. No mais, temos notas de intensidade bem diferentes. Graças a Deus, nunca me deparei com ninguém que conseguisse abusar de mim. Uma vez, um namorado falou mais alto comigo e logo cortei a relação”.