Bahia tem 11 mortes por covid-19 nas últimas 24h

A Bahia registrou 11 mortes e 931 novos casos de covid-19 nas últimas 24h, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde da Bahia. O documento aponta ainda a recuperação de 862 pessoas vítimas da doença.

Os números apontam um crescimento discreto, de 0,06% no índice de casos. Com a atualização, o estado passa a somar 1.683.395 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, sendo 1.651.805 considerados recuperados e 973 ativos. No total, 30.617 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

O boletim epidemiológico desta quinta-feira (25) contabiliza ainda 1.996.799 casos descartados e 359.376 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h desta quinta-feira.

Vacinação

Os dados da vacinação em todo o estado também foram atualizados pela secretaria. Até o momento, são 11.673.673 pessoas vacinadas com a primeira dose na Bahia, 10.845.793 com a segunda dose ou dose única, 7.082.453 com a dose de reforço e 1.873.371 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 1.028.489 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 644.280 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 31.662 tomaram a primeira dose.