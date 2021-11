Bahia tem 244 novos casos de covid-19 e três mortes nas últimas 24h

Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 244 novos casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,02%) e três mortes pela doença. Nos dados divulgados no boletim epidemiológico deste domingo (21), há ainda 317 recuperados (+0,03%).

Ao todo, já são 1.255.481 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.225.440 já são considerados recuperados, com 2.811 ativos e 27.230 mortes confirmadas. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

No boletim epidemiológico, constam, ainda, 1.611.934 casos descartados e 250.931 em investigação. Os números representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo.

Vacinação

Com 10.952.306 vacinados contra o coronavírus (Covid-19) com a primeira dose ou dose única, a Bahia já vacinou 86,02% da população com 12 anos ou mais, estimada em 12.732.254. A Sesab informou que faz contato diário com as equipes de cada município para conferir o quantitativo de doses aplicadas.