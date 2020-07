Bahia tem 2.783 novos casos de covid-19 e registra quase 100 mil infectados

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 2.783 casos de covid-19, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). De quarta (8) para quinta (9) houve um crescimento de 2,9% nos novos casos.

A Sesab confimou ainda 51 mortes nas últimas 24 horas e e 2.548 pessoas curados. Dos 98.319 casos confirmados desde o início da pandemia, 69.098 já são considerados curados, 26.893 encontram-se ativos e 2.328 tiveram óbito confirmado.

As confirmações ocorreram em 394 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (42,90%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (2.419,53), Itajuípe (2.283,93), Ipiaú (1.868,20), Lauro de Freitas (1.590,41) e Itabuna (1.552,37).

O boletim epidemiológico contabiliza 98.319 casos confirmados, 194.329 casos descartados e 98.644 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta quinta-feira (9).

Na Bahia, 10.760 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19. Todos os dados estão disponíveis no Painel Epidemiológico.

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 2.351 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1.531 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 65%. No que se refere aos leitos de UTI adulto, dos 898 leitos exclusivos para o coronavírus, 730 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 81%. A região Extremo-Sul da Bahia possui a maior taxa de ocupação, com 96% dos leitos de UTI ocupados, seguida da região Sul, com 92%.

Óbitos

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabiliza 2.328 mortes pelo novo coronavírus - 51 nas últimas 24 horas. Veja o perfil destas.

2278º óbito – mulher, 63 anos, residente em Canudos, portadora de diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 30/06, em unidade da rede pública, em Canudos;

2279º óbito – homem, 76 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 23/06 e foi a óbito dia 01/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2280º óbito – homem, 75 anos, residente em Camacan, portador de diabetes, doença cardiovascular e neoplasias, foi internado dia 31/05 e foi a óbito dia 01/06, em unidade da rede pública, em Camacan;

2281º óbito – mulher, 65 anos, residente em Ilhéus, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 13/06 e foi a óbito dia 03/07, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

2282º óbito – mulher, 49 anos, residente em Itabuna, sem informação de comorbidade, data de admissão não informada, foi a óbito dia 06/07, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

2283º óbito – homem, 60 anos, residente em Ilhéus, portador de doença renal crônica, foi internado dia 11/06 e foi a óbito dia 06/07, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

2284º óbito – homem, 91 anos, residente em Ilhéus, sem comorbidades, foi internado dia 06/06 e foi a óbito dia 23/06, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

2285º óbito – mulher, 84 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dias 22/06 e foi a óbito dia 04/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2286º óbito – homem, 78 anos, residente em Ilhéus, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

2287º óbito – mulher, 57 anos, residente em Ubaíra, sem comorbidades, foi internada dia 22/06 e foi a óbito dia 07/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2288º óbito – homem, 68 anos, residente em Ilhéus, portador de doenças endócrinas e nutricionais, foi internado dia 16/05 e foi a óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

2289º óbito – homem, 84 anos, residente em Ilhéus, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 26/06 e foi a óbito dia 03/07, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

2290º óbito – homem, 68 anos, residente em Casa Nova, portador de diabetes, foi internado dia 23/06 e foi a óbito dia 24/06, em unidade da rede particular, em Araripina, Pernambuco;

2291º óbito – mulher, 92 anos, residente em Ubaitaba, portadora de hipertensão arterial, data de admissão não informada, foi a óbito dia 06/07, em unidade da rede privada, em Ubaitaba;

2292º óbito – homem, 62 anos, residente em Ilhéus, portador de diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 23/06 e foi a óbito dia 30/06, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

2293º óbito – homem, 74 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 06/06 e foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2294º óbito – homem, 82 anos, residente em Ipirá, portador de hipertensão arterial, neoplasias e doença renal foi internado dia 21/06 e foi a óbito dia 28/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

2295º óbito – homem, 101 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internado dia 05/07 e foi a óbito dia 07/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2296º óbito – homem, 84 anos, residente em Lauro de Freitas, portador de diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 06/07, em unidade da rede privada, em Lauro de Freitas;

2297º óbito – homem, 34 anos, residente em Sento Sé, portador de doença cardiovascular e doença hepática, data de admissão não informada, foi a óbito dia 06/07, em unidade da rede filantrópica, em Juazeiro;

2298º óbito – homem, 61 anos, residente em Morpará, portador de neoplasias, foi internado dia 02/07 e foi a óbito dia 08/07, em unidade da rede pública, em Lauro de Freitas;

2299º óbito – homem, 85 anos, residente em Casa Nova, sem informação de comorbidades, foi internado dia 02/07 e foi a óbito dia 04/07, em unidade da rede pública, em Casa Nova;

2300º óbito – mulher, 91 anos, residente em Lauro de Freitas, portadora de hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular e doença do sistema nervoso, foi internada dia 15/06 e foi a óbito dia 02/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2301º óbito- mulher, 81 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 16/06 e foi a óbito dia 02/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2302º óbito – homem, 67 anos, residente em Eunápolis, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 16/06 e foi a óbito dia 17/06, em unidade da rede pública, em Eunápolis;

2303º óbito – homem, 75 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 08/07, em unidade da rede pública, em, Salvador;

2304º óbito – homem, 93 anos, residente em Itamaraju, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 03/07 e foi a óbito dia 08/07, em unidade da rede pública, em Itamaraju;

2305º óbito – homem, 30 anos, residente em Juazeiro, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 06/06, em unidade da rede pública, em Itamaraju;

2306º óbito – homem, 65 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 15/06 e foi a óbito dia 30/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2307º óbito – homem, 52 anos, residente em Candeias, portador de hipertensão arterial, diabetes e obesidade, foi internado dia 21/05 e foi a óbito dia 24/05, em unidade da rede pública, em Candeias;

2308º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, portador de doença respiratória crônica, foi internado dia 28/06 e foi a óbito na mesma data (28/06), em unidade da rede pública, em Salvador;

2309º óbito – mulher, 61 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 28/06 e foi a óbito dia 03/07, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

2310º óbito – homem, 74 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 15/06 e foi a óbito dia 02/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2311º óbito – mulher, 67 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular e neoplasias, foi internada dia 30/06 e foi a óbito no dia 06/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2312º óbito – homem, 74 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e neoplasias, foi internado dia 30/06 e foi a óbito dia 02/07, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

2313º óbito – homem, 63 anos, residente em Itabuna, portador de diabetes e doença cardiovascular, data de admissão não informada, foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2314º óbito – homem, 69 anos, residente em Barro Preto, portador de diabetes e doença cardiovascular, data de admissão não informada, foi a óbito dia 21/06, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2315º óbito – homem, 96 anos, residente em Presidente Tancredo Neves, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 04/07, em unidade da rede pública, em Presidente Tancredo Neves;

2316º óbito – homem, 81 anos, residente em Nazaré, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede privada, em Nazaré;

2317º óbito – mulher, 66 anos, residente em Coaraci, sem comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

2318º óbito – homem, 61 anos, residente em Floresta Azul, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 03/07 e foi a óbito dia 06/07, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2319º óbito – mulher, 78 anos, residente em Itabuna, portadora de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 27/06, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2320º óbito – homem, 52 anos, residente em Itabuna, portador de diabetes, foi internado dia 19/05 e foi a óbito dia 05/06, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2321º óbito – mulher, 64 anos, residente em Ibirapitanga, portadora de diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 01/06, em unidade da rede pública, em Ibirapitanga;

2322º óbito – mulher, 88 anos, residente em Itajuípe, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 24/05 e foi a óbito na mesma data (24/05), em unidade da rede pública, em Itabuna;

2323º óbito – homem, 52 anos, residente em Itajuípe, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 29/06, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2324º óbito – homem, 22 anos, residente em Itabuna, sem comorbidades, foi internado dia 07/05 e foi a óbito dia 08/05, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2325º óbito – homem, 87 anos, residente em Itajuípe, portador de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 28/06, em unidade da rede privada, em Itajuípe;

2326º óbito – homem, 79 anos, residente em Camacan, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 30/06 e foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede privado, em Camacan;

2327º óbito – mulher, 58 anos, residente em Juazeiro, portadora de diabetes, foi internada dia 20/06 e foi a óbito dia 06/07, em unidade da rede privada, em Remanso;

2328º óbito – homem, 75 anos, residente em Camaçari, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 15/06 e foi óbito dia 29/06, em unidade da rede pública, em Salvador.