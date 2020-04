Bahia tem 3 novas mortes por covid-19 e chega a 86

A Bahia teve mais 3 óbitos por covid-19 confirmados nesta terça-feira (28), com o total chegando a 86 mortos em todo estado. De acordo com o novo boletim da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) já são 2.540 casos confirmados da doença. 514 pacientes são considerados recuperados e 1.940 pessoas seguem monitoradas pela vigilência epidemiológica por apresentarem sintomas da covid-19. Estes últimos são considerados casos ativos da doença no estado.

A 84ª morte aconteceu em 24 de abril. A vítima era uma mulher de 57 anos, que vivia em Salvador. Com histórico de hipertensão, diabetes e doença renal crônica, ela estava internada em um hospital público da capital.

O 85º óbito é de 26 de abril. A paciente era uma mulher de 62 anos, residente em Vitória da Conquista, com histórico de hipertensão, diabetes e síndrome de Huntington. Ela estava internada em um hospital da rede privada do município.

O último caso confirmado no estado é de uma morte que aconteceu em 23 de abril. O paciente era um idoso de 76 anos de Vitória da Conquista. Ele tinha diabetes e morreu em casa.

As mortes aconteceram em Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1), Catu (1), sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (4); Ipiaú (1); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Nilo Peçanha (1); Salvador (49); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (3)

Agora, 275 pacientes que têm covid-19 estão internados na Bahia, 89 destes em UTI. O boletim traz também 5.360 casos descartados e 11.614 notificações. Há 203 profissionais de saúde com o novo coronavírus em todo estado. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.