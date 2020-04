Bahia tem 33 novos casos de covid-19; total chega a 673

A Bahia tem 673 casos do novo coronavírus, segundo balanço divulgado neste domingo (12) pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). São 33 casos confirmados a mais que o último boletim, do final da tarde de ontem. O balanço de hoje conta todos os registros de janeiro até meio dia deste domingo.

Até agora, são 21 mortes por covid-19 em toda a Bahia. Onze em Salvador e as outas dez nos municípios de Lauro de Freitas (2), Gongogi (1), Itapetinga (1), Utinga (1) e Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (1) e Ilhéus (1).

Ao todo, 146 pessoas já estão curadas da covid-19. Dos casos confirmados, apenas 66 estão internados, 28 destes em UTI e os demais em enfermaria. Outros 4.917 casos foram descartados após verificação.

Um novo boletim será divulgado pela Sesab no final da tarde de hoje.