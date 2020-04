Bahia tem 33ª morte confirmada pelo novo coronavírus

Subiu para 33 o número de mortes de vítimas do novo coronavírus na Bahia. Por volta das 15h30, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou a morte foi de uma mulher de 82 anos, residente em Lauro de Freitas, com histórico de doença cardiovascular. Ela estava internada em um hospital particular na capital baiana desde 14 de abril, quando faleceu hoje.

Só hoje esta já é a quarta morte registrada pela secretaria. No último boletim divulgado, A Bahia registra 951 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), sendo 102 profissionais de saúde. Até o momento, 5.268 casos foram descartados. Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 12 horas desta quinta-feira (16). Ao todo, 250 pessoas estão recuperadas.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos (Salvador)

10/4 - Idosa de 62 anos (Itapé)

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

14/4 Idosa de 82 anos (Belmonte)

14/4 Homem de 52 anos (Hospital particular, Salvador)

14/4 Idosa de 73 anos (Salvador)

15/04 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Idosa de 74 anos (Hospital particular, Salvador)

16/04 Homem de 62 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Mulher de 61 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Mulher de 82 anos residente de Lauro de Freiras (Hospital particular de Salvador)