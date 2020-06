Bahia tem 36.401 casos confirmados de covid-19 e 1.105 mortes

A Bahia registrou, neste domingo (14), 36.401 casos confirmados de covid-19 e 1.105 mortes, doença causada pelo coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), o estado ainda contabiliza 15.486 pessoas recuperadas e 19.810 indivíduos monitorados com sintomas da covid-19, o que são chamados de casos ativos. Até hoje, 5.162 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Ainda de acordo com o boletim, os casos confirmados ocorreram em 357 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (54,97%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes são Itajuípe (9.516,37), Ipiaú (8.872,32), São José da Vitória ( 8.485,06), Uruçuca (8.236,27) e Salvador (8.236,27).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 71.532 casos descartados e 81.601 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h deste domingo (14).

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 2082 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1298 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 62% No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 866 leitos exclusivos para o coronavírus, 665 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 77%.



Confira os perfis das mortes das últimas 24 horas:

1070º óbito – homem, 61 anos, residente em Camaçari, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Sem informação acerca da data de admissão no hospital, veio a óbito dia 30/05, em hospital da rede pública, em Guamaré, Rio Grande do Norte;

1071º óbito – homem, 31 anos, residente em Eunápolis, sem comorbidades. Internado dia 03/06, veio a óbito dia 04/06 em hospital da rede pública, em Eunápolis;

1072º óbito – homem, 83 anos, residente em Salvador, sem informações sobre a existência de comorbidades. Internado dia 01/06, veio a óbito dia 06/06, em hospital militar federal, em Salvador;

1073º óbito – mulher, 68 anos, residente Lauro de Freitas, portadora de neoplasia. Internada dia 24/05, veio a óbito dia 29/05, em hospital da rede particular, em Salvador;

1074º óbito – mulher, 59 anos, residente em Simões Filho, sem comorbidades. Sem informação sobre a data de internação, veio a óbito dia 31/05, em hospital da rede pública, em Simões Filho;

1075º óbito – homem,78 anos, residente em Candeias, portador de doença renal crônica. Internado dia 03/06, veio a óbito dia 06/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1076º óbito – homem, 80 anos, residente em Salvador, portador de diabetes mellitus. Internado dia 23/05, veio a óbito dia 31/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1077 óbito – mulher, 79 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Sem informação acerca da data de internação, veio a óbito dia 03/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1078º óbito – mulher, 44 anos, residente em Lauro de Freitas, sem informações acerca de comorbidades. Internada dia 31/05, veio a óbito dia 01/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1079º óbito – homem, 98 anos, residente em João Dourado, sem comorbidades. Não foi internado e veio a óbito dia 08/06, em seu domicílio, em João Dourado;

1080º óbito – homem, 37 anos, residente em Feira de Santana, portador de diabetes mellitus. Internado dia 07/06, veio a óbito dia 12/06, em hospital da rede pública, em Feira de Santana;

1081º óbito – homem, 72 anos, residente em Simões Filho, sem informações acerca de comorbidades. Sem data informada de internação, veio a óbito dia 29/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1082º óbito – homem, 83 anos, residente em Caculé, portador de hipertensão arterial. Internado dia 14/05, veio a óbito dia28/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1083º óbito – homem, 58 anos, residente em Salvador, portador de doença renal crônica. Internado dia 19/05, veio a óbito dia 26/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1084º óbito – homem, 67 anos, residente em Miguel Calmon, sem informações acerca de comorbidades. Sem informação sobre a data de internação, veio a óbito dia 04/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1085º óbito – mulher, 89 anos, residente em Feira de Santana, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 04/06 e veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

1086º óbito – homem, 56 anos, residente em Candeias, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 28/05, veio a óbito no mesmo dia (28/05), em unidade da rede pública, em Candeias;

1087º óbito – homem, 84 anos, residente em Itagibá, sem informações acerca de comorbidades. Sem informação sobre a data de internação, veio a óbito dia 18/05, em unidade da rede pública, em Ipiaú;

1088º óbito – homem, 68 anos, residente em Salvador, portador de diabetes mellitus, doença cardiovascular e imunodeficiência. Internado dia 08/06, veio a óbito dia 10/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1089º óbito – mulher, 87 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 06/06, veio a óbito dia 11/06, em hospital da rede particular, em Salvador;

1090º óbito – homem, 67 anos, residente em Salvador, portador de diabetes mellitus. Internado dia 21/05, veio a óbito dia 08/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1091º óbito – mulher, 87 anos, residente em Santo Amaro, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 05/06 e veio a óbito dia 08/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1092º óbito – mulher, 81 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 09/06 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1093º óbito – mulher, 46 anos, residente em Ilhéus, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 02/06, veio a óbito dia 07/06, em hospital da rede pública, em Ilhéus;

1094º óbito – mulher, 87 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 31/05 e veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede privada;

1095º óbito – homem, 95 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença renal crônica, foi internado dia 27/05 e veio a óbito dia 09106, em unidade das Forças Armadas;

1096º óbito – homem, 65 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, hipertensão arterial, obesidade e doença renal crônica, foi internado dia 20/05 e veio a óbito dia 08/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1097º óbito – mulher, 91 anos, residente em Itabuna, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 05/06, em unidade da rede pública, em Itabuna;

1098º óbito – homem, 63 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internado dia 11/05 e veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1099º óbito – mulher, 69 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internada dia 09/06 e veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1100º óbito – mulher, 75 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes e doença respiratória crônica, foi internada dia 04/06 e veio a óbito dia 08/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1101º óbito – homem, 81 anos, residente em Sobradinho, portador de neoplasias, foi internado dia 04/06 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede pública, em Juazeiro;

1102º óbito – mulher, 53 anos, residente em Teixeira de Freitas, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas;

1103º óbito – homem, 86 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença cardiovascular, data de admissão não informada, veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1104º – mulher, 76 anos, residente em Juazeiro, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 28/05 e veio a óbito dia 31/05, em unidade da rede pública, em Juazeiro;

1105º óbito – mulher, 66 anos, residente em Eunápolis, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 06/06 e veio a óbito na mesma data (06/06), em unidade da rede pública, em Eunápolis.