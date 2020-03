Bahia tem 63 casos de coronavírus, distribuídos em 12 cidades

Mais oito casos de coronavírus (Covid-19) foram confirmados na Bahia até às 11h desta segunda-feira (23), informa boletim divulgado no final da manhã pela Secretaria de Saúde da Bahia(sesab). Agora, a Bahia totaliza 63 pacientes confirmados com a doença - 601 foram descartados e não há óbitos registrados. Todos os casos foram importados ou de transmissão local.

A capital, Salvador, continua com o maior número de casos: são 37, sendo que um caso é importado, visto que o paciente mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Logo depois aparece Porto Seguro (8), Feira de Santana (6), Lauro de Freitas (3), Prado (2), Itabuna (1), Camaçari (1), Barreiras (1), Conceição do Jacuípe (1), Juazeiro (1), Jequié (1 – caso importado de São Paulo) e Brumado (1 – caso importado de Belo Horizonte). Segundo a Sesab, todos os pacientes encontram-se em isolamento domiciliar, adotando as medidas de precaução respiratória e de contato.

"Ressalta-se que os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação", diz nota da Sesab.

O paciente com diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve, moderado ou grave. A depender da situação clínica, pode ser atendido em unidades da atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação. Mesmo definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital.

Os casos graves devem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias aéreas ou indução de escarro). Na suspeita de coronavírus, é necessária a coleta de uma amostra que será encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA). Para confirmar a doença, é necessário realizar exames de biologia molecular que detecte o genoma viral. O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de amostra, que está indicada sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito.