Bahia tem aumento no número de homicídios e fecha 2017 com 7.487 mortes

O número de homicídios na Bahia voltou a registrar aumento, de acordo com o Atlas da Violência, divulgado nesta quarta-feira (5) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2017, ano em que os dados considerados pelo estudo são mais recentes, foram 7.487 assissinatos no estado, contra 7.171 registrados em 2016 - crescimento de 4,4%.

Segundo o Atlas, a Bahia se mantém na liderança nacional em números absolutos de homicídio, à frente de estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são mais populosos. Conforme a pesquisa, em todo o país, a quantidade de assassinatos neste período aumento de 62.517 para 65.602 - equivalente a 4,9%.

Em números relativos a cada 100 mil habitantes, a Bahia aparece na oitava posição, com taxa de 48,8 mortes. Quem tem maior volume de homicídios é o Rio Grande do Norte, com taxa de 62,8 mortes por 100 mil habitantes, seguido de perto pelo Acre (62,2) e pelo Ceará (60,2). Os dez estados com maiores índices de homicídios são todos das regiões Norte e Nordeste.

São Paulo tem o menor número, com taxa de 10,3 mortes por 100 mil habitantes. Santa Catarina (15,2), Piauí (19,4), Distrito Federal (20,1) e Minas Gerais (20,4) aparecem logo em seguida. Considerando o número total do país, a taxa do Brasil ficou em 31,6 por 100 mil habitantes.

No histórico entre 2007 e 2017, o número de homicídios no estado mais que dobrou - naquele ano, foram 3.659 mortes, o que representa aumento de 104,6%.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado informou que desconhece a metodologia empregada pela pesquisa e sequer teve acesso ao conteúdo, "portanto não comentará os dados apresentados". Lembra que fechou 2018 com uma redução de 11% das mortes violentas na Bahia, menor número dos últimos seis anos. "Por fim, destaca que nos cinco primeiros meses de 2019 a queda está em 14,8%, números divulgados também por pesquisas de outros institutos".