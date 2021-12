Bahia tem oito rodovias liberadas parcialmente; veja como ficou

Equipes do Batalhão da Polícia Rodoviária, com sedes em Brumado e Itabuna, liberaram oito rodovias de diferentes cidades do interior da Bahia que estavam com interdições. As pistas começaram a ser abertas nesta segunda-feira(27), de forma gradativa.

Dentre esses locais está a Serra do Marçal, na região sudoeste, situada na BA-263, trecho que liga as cidades de Itambé, Vitória da Conquista, Itapetinga e Itabuna. Inicialmente, a via será liberada parcialmente, com a utilização apenas de uma das pistas e revezamento de veículos para subida e descida.

"Essa liberação acontece para todos os tipos de veículos, exceto caminhões que transportam madeiras, devido ao peso. Por causa dos riscos de deslizamentos que ainda existem estamos avaliando se há como liberar o acesso delas", explicou o comandante do BPRV, major David Robson Rocha.

Ainda segundo o oficial, a liberação tem sido acompanhada pela Polícia Rodoviária Estadual e outras unidades da região, mas o trecho voltará a ser bloqueado às 18h.

Em Uruçuca, como o nível de água baixou, o KM 27 da BA-262 também foi liberado. Entretanto, os policiais recomendam que os motoristas reduzam a velocidade e tenham mais atenção no local. Além disso, apesar de estar livre, a BA-549, trecho Apuarema x Gandu, requer cuidado devido a existência de árvores caídas e deslizamentos em diversos pontos da via.

Também foram liberadas as BR-650 (Ipiaú x Itagibá), BA-130 (Itagibá x Dário Meira), BR-101 (Itabela x Eunápolis), BR-489 (Itamaraju x Distrito de Guarani), BA-001 KM 680 (Ponte Prado x Alcobaça).

Situação das BRs na manhã desta segunda (27):

BR-349/BA

Trecho totalmente interditado no km 833, próximo a cidade de Santa Maria. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) já estão no local para sinalizar o trecho.

Km 833 da BR-349 - Foto:Divulgação

BR-030/BA

Trecho totalmente interditado na altura do km 783. As águas romperam o bueiro e aterro existentes.

BR-101/BA

O km 314 e o km 351 estão parcialmente interditados devido a erosão no bordo da pista. Já o km 662 está parcialmente interditado próximo a ponte sobre o rio Jequitinhonha devido a queda de barreiras.

O tráfego de veículos no km 730, trecho em Itabela/Eunápolis está liberado. As equipes do DNIT aguardam melhores condições climáticas para realizar os serviços de pavimentação no local.

BR-330/BA

Trecho totalmente interditado no km 792, entre Jequié e Jitaúna e no km 830, em Ubatã devido ao rompimento do bueiro e aterro existentes.

BR-415/BA

Devido ao acúmulo de água das chuvas na rodovia, o trecho entre Itabuna e Ilhéus está interditado.

Trecho da BR-415 - Foto: Divulgação

BR-420/BA

O km 268, em Lage está totalmente interditado devido ao acúmulo de água das chuvas sobre a ponte.