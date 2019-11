Bahia tem três desfalques para enfrentar o Palmeiras

Depois de perder para o Flamengo por 3x1, no Maracanã, o Bahia vai ter uma semana inteira para assimilar o revés e pensar na melhor maneira de encerrar o jejum de seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do tricolor será no domingo (17), quando recebe o Palmeiras, às 16h, na Fonte Nova.

O técnico Roger Machado ganhou três problemas para o duelo. Ele não contará com o zagueiro Juninho, o meia Guerra e o atacante Artur. O trio está no Esquadrão emprestado pelo alviverde e não pode entrar em ação por força contratual.

No caso do zagueiro Juninho, que teve os direitos econômicos comprados pelo Bahia, o contrato entre ele o tricolor ainda é de empréstimo, por isso, o jogador está fora da partida. Só a partir de 2020 o zagueiro vai poder enfrentar o antigo clube. A tendência é que Wanderson seja o titular ao lado de Lucas Fonseca.

Já Artur desfalcaria o Bahia mesmo se estivesse em condições de jogo. Ele foi convocado para a seleção sub-23, que vai disputar o Torneio de Tenerife, nas Ilhas Canárias, território da Espanha. Arthur Caíke, Lucca e Rogério são os principais candidatos à vaga. Já o meia Guerra é reserva da equipe atualmente.

O elenco do Bahia ganhou folga nesta segunda-feira (11) e voltará aos treinos na terça, quando vai iniciar a preparação para o duelo contra o Palmeiras.

Com 43 pontos, o tricolor está na nona colocação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é vice-líder com 67.