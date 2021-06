Bahia tem volta de Thonny Anderson e desfalques contra Vila Nova

Depois de ficar no empate por 3x3, com o Red Bull Bragantino, no último sábado (5), em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Brasileirão, o Bahia agora volta a focar na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (9), o tricolor recebe o Vila Nova, às 19h, no estádio de Pituaçu, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio.

Para o confronto com o time goiano, o técnico Dado Cavalcanti tem o reforço do atacante Thonny Anderson. Ele ficou fora do duelo com o Bragantino por questões contratuais e volta a ficar à dsiposição do treinador.

Por outro lado, o Esquadrão não terá pelo menos outras quatro peças. Enquanto o trio formado por Nino Paraíba, Juninho e Daniel segue cumprindo suspensão por conta da briga na final da Copa do Nordeste, Dado também não poderá contar com o atacante Maycon Douglas.

Como atuou pelo ABC-RN, seu antigo clube, na atual edição da Copa do Brasil, Maycon Douglas não pode defender o Esquadrão no torneio. Ele já havia ficado fora do confronto de ida, em Goiânia.

Para avançar para a quarta fase da Copa do Brasil, o Bahia precisa apenas de um empate com o Vila Nova. O tricolor leva vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 1x0. Na ocasião, o tento do triunfo foi marcado pelo atacante Rodriguinho.