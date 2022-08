Bahia terá duas mudanças contra a Ponte Preta; veja provável escalação

O Bahia encerrou a preparação para o confronto com a Ponte Preta, marcado para esta quarta-feira (31), às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP, pela 27ª rodada da Série B. O Esquadrão vai ter mudanças no time.

Na manhã desta terça-feira (30), o técnico Enderson Moreira comandou o último treino antes da partida. Em campo, o treinador promoveu uma atividade em espaço reduzido, com foco na posse de bola.

Machucados, o zagueiro Luiz Otávio e o lateral esquerdo Matheus Bahia ficaram em tratamento e não participaram do treino. Os dois se lesionaram na vitória sobre o Vasco, por 2x1, na Fonte, e estão fora da partida em Campinas. Gabriel Xavier e Luiz Henrique devem ficar com as respectivas vagas.

Último contratado pelo Bahia na temporada, o atacante Caio Vidal fez um treino específico com o preparador Roberto Nascimento e também não deve ser relacionado para o confronto. O jogador ainda não estreou pelo tricolor.

Como já é costume, Enderson Moreira não divulgou a equipe que vai iniciar a partida no interior de São Paulo. Caso o treinador não promova outras mudanças além de Luiz Otávio e Matheus Bahia, uma provável escalação do Esquadrão tem:

Danilo Fernandes; Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Luiz Henrique; Patrick, Lucas Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Vitor Jacaré e Matheus Davó.

Depois do treino no campo, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Vasco realizaram um trabalho físico na academia.

Com 47 pontos, o Bahia é o vice-líder da Série B. A Ponte Preta briga na parte de baixo da tabela. É a 12ª colocada, com 33 pontos.