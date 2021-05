Bahia terá medidas restritivas novamente, anuncia Rui Costa

Com o avanço da pandemia e o aumento dos casos ativos da covid-19, a Bahia vai voltar a ter medidas restritivas. Depois do secretário Fábio Villas-Boas informar que a Bahia chegou no limite da disponibilização de novos leitos para covid-19, o governador Rui Costa afirmou que, no ritmo em que estamos, o sistema de saúde baiano corre risco e vai se reunir com municípios para propor restrições.

"Do jeito que está, vamos precisar regredir no que foi feito. Já passamos de 80% de ocupação em Salvador, quatro regiões do estado estão com mais de 90%. Então, é possível que tenhamos que dar passos pra trás na flexibilização", disse Rui.

Ainda de acordo com Rui, o cenário de contaminação neste momento é ainda mais preocupante do que em 2020 e que o Estado não tem mais onde colocar pacientes. "No pior mês da pandemia no ano passado, em julho, tínhamos 800 leitos de UTI. E o número de pessoas aguardando chegou a 80 ou 90 pessoas aguardando. Esse ano, temos o dobro de leitos, nós não comportamos e vimos uma fila de 500 em março e não tem mais espaço pra botar novos pacientes", alerta.

Ele anunciou que vai se reunir com os prefeitos para decidir as medidas que serão tomadas. "Nós vamos fazer uma reunião no final da tarde com os prefeitos da região metropolitana. Temos que tomar medidas porque, quem não adota políticas preventivas, precisa fazer medidas corretivas", explicou.

O governador ainda alertou que os números da pandemia são um reflexo das aglomerações. "Estamos pagando um preço pela irresponsabilidade de alguns que se metem em garagens, galpões e afins pra aglomerar. Quem paga isso é a gente. Uns com a vida, outros com o sofrimento e muitos com prejuízo por conta das medidas que restringem a atividade econômica para evitar o pior", finalizou.

Oeste da Bahia

O Oeste é a região que mais preocupa o governo, devido à ocupação dos leitos de UTI. "Ontem, tivemos uma reunião com todos os prefeitos do oeste e, por lá, o decreto em vigor já fecha até a segunda-feira o comércio não essencial e faço um pedido para a população de lá para ajudar. Se proteja e também denuncie aglomerações", disse Rui Costa.

Ainda segundo ele, uma nova reunião com os prefeitos está marcada para a próxima segunda-feira (24) para avaliar se as medidsa restritivas serão mantidas.

Dique do Cabrito

As informações foram dadas por Rui no ato de entrega de uma obra de macrodrenagem e urbanização no bairro Dique do Cabrito.

Um processo de revitalização que demandou investimento de R$ 1.8 milhão dos cofres do governo só para macrodrenagem. Já na urbanização foram investidos R$ 812.000, contemplando pavimentação, paisagismo, campo de futebol, parque infantil, entre outros.

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro