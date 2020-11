Bahia terá nova dupla de volantes contra o Fortaleza; veja opções

O Bahia que entra em campo diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (11), às 18h15, na Fonte Nova, em jogo atrasado da 18ª rodada do Brasileirão, vai ter pelo menos duas mudanças certas. O tricolor não vai poder contar com os volantes Gregore e Elias, que receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão. Por isso, o técnico Mano Menezes vai ter que quebrar a cabeça para montar o meio-campo do Esquadrão.

Entre as opções que tem no elenco, a tendência é de que a nova dupla de volantes seja forma por Ronaldo e Ramon. Enquanto o primeiro foi titular na derrota para o Santos, por 3x1, na Vila Belmiro, o segundo vem ganhando mais chances desde que Mano chegou ao clube.

Destaque no time aspirantes do Bahia que disputou boa parte do Campeonato Baiano, Ramon estava esquecido no elenco quando o tricolor era comandado por Roger Machado. Já sob o comando de Mano, ele foi titular na vitória por 3x1, sobre o Atlético-MG, e na derrota por 1x0 para o Melgar, no jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, em Lima, no Peru.

Se decidir não seguir a lógica, Mano Menezes tem ainda outros três jogadores no elenco que correm por fora. Um deles é Elton. O jogador tem convivdo com problemas físicos desde que sofreu uma lesão no joelho, em junho do ano passado, e precisou ser operado. Esse ano ele fez apenas dez partidas, sendo cinco pelo Campeonato Baiano.

A última vez que ele entrou em campo foi na derrota para o Grêmio, por 2x0, em Pituaçu, no dia 10 de setembro. Depois disso, Elton voltou a se machucar e ficou afastado do elenco para se tratar. Nos últimos jogos ele tem ficado como opção no banco, mas ainda não atuou sob o comando de Mano Menezes.

A outra opção para o treinador é Eric Ramires. Considerado por Mano "boa contratação" após voltar de empréstimo ao Basel-SUI, ele até começou como titular durante o trabalho do técnico, mas perdeu espaço. Mano Menezes chegou a afirmar que está buscando uma posição para Ramires dentro do sistema de jogo.

O leque de volantes conta ainda com Edson. Também promovido ao time principal após o fim da equipe de aspirantes, ele chegou a ganhar algumas chances com Roger Machado e o próprio Mano Menezes. No entanto, contra o Melgar ele ficou fora da lista de relacionados após participar de uma festa e descumprir o protocolo de saúde do Bahia. Além de Edson, o lateral Matheus Bahia e o atacante Clayson também foram punidos.

Questionado sobre a situação de Edson no elenco, o técnico Mano Menezes desconversou. "Vamos voltar a pensar amanhã a tarde para escolher os jogadores. Tenho certeza de que a equipe vai ter um jogo difícil. Temos, de novo, a oportunidade de subir na tabela, então vamos tentar fazer a execução correta, aquilo que os jogadores sabem que podem fazer dentro de campo. Quem for escolhido, vai fazer um grande jogo", disse ele.

Com 22 pontos, o Bahia conseguiu emplacar dois triunfos seguidos pela primeira vez sob o comando de Mano. O Tricolor ocupa agora a 14ª colocação do Brasileirão. Se vencer o Fortaleza, o time pode chegar até o nono lugar da Série A.