Bahia treina bola parada antes de encarar o Flamengo

As jogadas de bola parada ganharam atenção especial no treinamento do Bahia nesta sexta-feira (2), no Fazendão. Os jogadores aperfeiçoaram cobranças de escanteio, faltas e pênaltis antes de se dedicarem a jogadas de ataque. A atividade foi a penúltima antes da partida contra o Flamengo, domingo (4), às 16h, na Fonte Nova, válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

Recuperados de contusão, o atacante Élber e o lateral direito Nino Paraíba treinaram normalmente com o grupo pelo terceiro dia consecutivo. O retorno de Nino é certo e, com isso, Ezequiel volta a ficar como opção no banco de reservas. Já Élber precisará batalhar novamente pela titularidade e começará entre os reservas, assim como Arthur Caíke, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão. Artur e Lucca serão os pontas ao lado de Gilberto no ataque.

O técnico Roger Machado não poderá contar com o volante Ronaldo, que está emprestado pelo Flamengo e, por força contratual, não pode entrar em campo. O volante Elton e o meia Guerra, em transição física, seguem fora também, assim como o zagueiro Ernando e os atacantes Rogério e Iago, que se recuperam de lesão no departamento médico.

O atacante Clayton não participou da atividade no campo e apenas treinou na academia. O contrato dele se encerra no fim do mês e não deve ser renovado.

A provável escalação do Bahia contra o Flamengo tem: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ramires; Artur, Lucca e Gilberto.

Em 12º lugar na tabela de classificação, com 16 pontos, o tricolor busca a reabilitação na Série A. O time está há sete jogos sem vencer, sendo cinco pelo Brasileirão. O rubro-negro carioca soma 24 pontos e é o terceiro colocado.